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Киркоров прокомментировал попадание в санкционный список Украины

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попадание в санкционный список Украины, в который внесли российских артистов и общественных деятелей, и обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Киркоров назвал Зеленского «старым товарищем и партнером» по съемочной площадке, которого «сценарий из-за океана» ведет вместе с его страной к «пепелищу».

Певец также заявил, что «фанатичные люди», которые «захватили пропагандистские и новостные повестки» не позволяют услышать родственников и друзей, а также узнать альтернативные мнения и новости.

«А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал Киркоров.

Кроме того, к тексту сообщения в соцсети артист прикрепил кадры клипа на песню «Просто подари» с участием Зеленского.

Ранее актер Виктор Сухоруков также прокомментировал внесение своего имени в санкционный список Украины. Он предположил, что Владимир Зеленский ему завидует.

7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Документ опубликован на сайте украинского лидера. Помимо Сухорукова, санкции наложены на артистов Ирину Аллегрову, Дмитрия Билана, Михаила Галустяна, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Евгения Петросяна и других.

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