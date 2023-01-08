СБУ анонсировала операцию по поиску диверсантов в Харькове

Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает, что 9 и 10 января в одном из районов Харькова пройдет операция по «поиску диверсантов», передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СБУ по Харьковской области.

«9-10 января на территории одного из районов Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия», — объявила Служба в соцсетях.

В связи с этим на некоторых улицах города возможно ограничение прохода или проезда, также сотрудники силового ведомства могут проверять документы у горожан и досматривать автомобили, пояснили в ведомстве.

СБУ уточнила, что в операции примут участие «органы военного управления» и другие правоохранительные структуры, также будут привлечены военно-технические средства. Целью операции является усиление защищенности объектов критической инфраструктуры и «выявление и задержание возможных диверсионных групп».

29 декабря глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за обстрелов Харькова в городе зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.