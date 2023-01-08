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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в 6-этажном доме в Хасавюрте

В Дагестане возбудили уголовное дело после того, как в результате взрыва бытового газа пострадали 23-летняя девушка и малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью 8 января текущего года в 6-этажном доме на улице Датуева в Хасавюрте. По версии следствия, взрыв и возгорание произошли после того, как газ скопился в цокольном помещении здания.

«В результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого двое жильцов дома, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что в Москве при взрыве в квартире 19-этажного дома погибли три человека.

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