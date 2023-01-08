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В ФРГ считают, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения спасена

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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер полагает, что текущая зима с точки зрения снабжения Германии газом спасена. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Мюллер отметил, что с конца декабря прошлого года подземные хранилища газа заполнены более чем на 90%, и это хороший показатель. За весь 2022 год было потрачено на 14% меньше газа, чем в 2021 году.

Глава агентства также сказал, что «сейчас газ снова стоит столько, сколько стоил в декабре 2021 года». Он считает, что Европа успешно справилась с тем, чтобы заполнить подземные хранилища и исключила возможность спекуляции.

«Но газовый кризис начался уже летом 2021 года. Цены находятся еще значительно выше уровня весны 2021 года», — заявил Мюллер.

Резюмируя, он отметил, что при всей неопределенности текущей ситуации вряд ли что-то пойдет не так этой зимой.

Клаус Мюллер также заявил, что рынок газа смог выйти на определенное «ценовое плато», однако угроза очередного роста стоимости топлива все еще сохраняется.

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