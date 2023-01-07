В Турции обрушилась крыша отеля, 10 человек госпитализированы

В Турции 10 человек были госпитализированы после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере страны. Об этом сообщил губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз в эфире телеканала CNN Turk.

«Пострадали 10 человек, они госпитализированы», — сказал Оксюз.

Губернатор провинции Карс отметил, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Как отмечает телеканал, в здании проходили памятные мероприятия, в рамках которых в холле гостиницы шло театральное представление. После обрушения потолка на место происшествия были отправлены многочисленные бригады. Разборы завалов продолжаются.

Министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу подчеркнул, что внутри отеля никого не осталось и угроз жизни гостей нет.

30 декабря в ресторане в городе Айдын на западе Турции произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли семь человек, пятеро госпитализированы. Двум посетителям заведения пришлось выпрыгивать из здания через окно. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Предполагаемый виновник взрыва был взят под стражу.

До этого сообщалось, что у берегов Турции в Черном море произошел взрыв на грузовом судне, капитан пропал без вести.