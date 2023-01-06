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СПЧ призвал ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием в Латвии журналиста Касема

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Нина Зотина/РИА Новости

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанным в Латвии шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом. Об этом сообщается на сайте российского СПЧ.

«Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обращаются к исполняющей обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Наде Аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по свободе СМИ Терезе Рибейру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом вмешаться в ситуацию и добиться освобождения журналиста Марата Касема», — сказано в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что обвинения, которые предъявили журналисту, «сформулированы по надуманным основаниям» и «абсурдны по своему содержанию».

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

До этого в Латвии спецслужбы задержали Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионской деятельности.

Отмечается, что судебное заседание прошло 5 января. Суд избрал содержание под стражей в качестве меры пресечения, Касем уже переведен в Центральную тюрьму в Риге.

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