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Москалькова призвала ООН защитить права задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Касема

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Нина Зотина/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом она заявила в официальном Telegram-канале.

«Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов», — сказала Москалькова.

Она отметила, что обвинения в шпионаже были предъявлены журналисту без объяснений, а суд избрал самую строгую меру пресечения, то есть заключение под стражу.

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой уделить должное внимание этому инциденту и принять необходимые меры для защиты прав задержанного.

Ранее в Латвии спецслужбы задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионской деятельности.

Отмечается, что судебное заседание прошло 5 января. Суд избрал содержание под стражей в качестве меры пресечения, Касем уже переведен в Центральную тюрьму в Риге.

Адвокат Имма Янсоне, которая будет представлять интересы Касема, все еще не получила материалы дела. Законом предусматривается, что обжаловать решение суда можно в течение десяти дней.

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