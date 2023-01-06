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В украинском Днепре демонтируют памятник Ломоносову

В украинском городе Днепре (Днепропетровске) демонтируют памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщает украинское издание «Страна.ua».

До этого там же демонтировали памятники писателю Максиму Горькому, Героям СССР генералу Ефиму Пушкину и красноармейцу Александру Матросову.

Эти памятники, заявляли местные власти, переместят для хранения на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Также в Днепре убрали памятник-танк Т-34.

С 2015 года, когда на Украине был принят закон о декоммунизации, демонтируют связанные с советской историей памятники.

Также в стране переименовывают топонимы и сносят памятники, связанные с Россией. Так, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине и полководцу Александру Суворову.

В апреле депутаты Киевского горсовета внесли предложение о демонтаже 60 памятных знаков в столице Украины, которые имеют отношение к России и СССР. В частности, они предложили убрать памятник уроженцу Киева, писателю Михаилу Булгакову и киногероям Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

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