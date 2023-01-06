Правительство Эстонии выделило более €900 тысяч на демонтаж советских памятников

Власти Эстонии выделили более €900 тыс. на снос советских военных памятников, сообщает портал ERR.

Пресс-секретарь кабинета министров Евгения Вяря сообщила порталу, что власти выделили органам, подведомственным министерству обороны, €916 405 на удаление из публичного пространства «угрожающих безопасности» советских памятников.

Ранее стало известно, что более 240 советских памятников планируется снести в Эстонии. На данный момент уже снесено 56 из них, еще 74 памятника признаны нейтральными.

Позже появилась информация, что правительство страны намерено демонтировать еще два советских памятника в Нарве.

От властей города ожидается согласие на снос мемориальной доски с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья и могильного памятника, посвященного красноармейцам, погибшим в битве за Нарву в 1918 году.