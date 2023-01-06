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В Самарканде мужчина зарезал жену ножницами, задушил 5-месячного сына и покончил с собой

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Pixabay

В Узбекистане 29-летний местный житель расправился с 22-летней супругой и пятимесячным сыном, а после покончил с собой. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на прокуратуру Акдарьинского района.

Тела погибших обнаружили ночью 24 декабря 2022 года. В ходе следственных мероприятий установлено, что между мужчиной и его женой завязался конфликт. Во время выяснения отношений узбекистанец схватил ножницы и нанес ими женщине смертельные удары. После того, как мужчина расправился с супругой, он задушил своего ребенка и совершил суицид.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленной убийство». В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Перми мужчина утопил свою трехлетнюю дочь в ведре.

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