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В Москве убили учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую

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Анна Азовская/VK

Тело журналистки из Вологды было найдено на севере Москвы, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревается ее бойфренд, гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.

Пара вместе приехала в столицу на новогодние праздники. Молодые люди посетили фотосессию, после чего уехали на съемную квартиру. Во время праздника мужчину убил девушку, нанеся ей около 30 ударов ножом.

Убитая в Москве девушка — 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио-Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская, пишет РБК.

Соседи услышали крики, вызвали полицию. Те приехали и выломали запертую дверь. На месте они обнаружили тело, вся квартира была окровавлена. Позже они задержали Маклакова.

На допросе мужчина признал свою вину.

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