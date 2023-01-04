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«Страна.ua»: в украинском Днепре начали демонтаж памятника-танка Т-34

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Наше Мсто Днпро

В украинском Днепре начали демонтаж памятника-танка Т-34, сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что памятник посвящен генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину.

Ранее сообщалось, что в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст русского поэта и прозаика Александра Пушкина.

По информации агентства, на фотографии теперь виден только постамент, а сам бюст отсутствует.

Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил, что в Одессе вместо снесенного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, разместив видео, на котором можно увидеть, что на месте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг.

Решение о демонтаже памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову Одесский горсовет принял 30 ноября. По данным украинских СМИ, в ночь на 29 декабря монументы снесли.

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