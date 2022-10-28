ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл Севастопольский и Крымский филиалы, а также четыре офиса в новых городах своего присутствия — в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Таким образом ПСБ, первая крупная системно значимая финансово-кредитная организация, начавшая работу на Крымском полуострове, продолжает расширение присутствия в регионе.

Приоритетные задачи в работе открывшихся филиалов — предоставление физическим и юридическим лицам комплексного банковского обслуживания, повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий клиентов, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для содействия развитию экономического потенциала полуострова.

«Крымский полуостров относится к числу стратегических регионов для развития бизнеса ПСБ, и банк поступательно усиливает свои позиции здесь, поднимая качество финансовых сервисов на принципиально новый уровень. Полуостров стал первым регионом в географии присутствия ПСБ, где вслед за Москвой открыты офисы нового формата — в них реализована концепция безбарьерного обслуживания, формирующая уникальный пользовательский опыт. Такой подход повышает удобство и качество предоставления услуг, позволяет жителям полуострова решать свои финансовые задачи в максимально комфортных условиях, а сочетание лучших онлайн- и офлайн-практик работы с клиентом способствует сокращению времени обслуживания», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

В ПСБ уточняют, что Крымский филиал возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику.

Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия.

Напомним, ПСБ начал предоставлять банковские услуги в Республике Крым и Севастополе в апреле 2022 года. В мае на полуострове были открыты первые офисы банка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть