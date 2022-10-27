В Новосибирске спасателям пришлось снимать с дерева мужчину, который хотел спасти кота

В Новосибирске спасатели сняли с дерева мужчину и кота, которого он хотел спасти. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы города.

Инцидент произошел вечером 26 октября 2022 года. В экстренные службы поступил звонок от очевидцев случившегося, которые рассказали, что в парке им. Ф.Э. Дзержинского мужчина висит на березе и не может спуститься.

Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили там местного жителя 2002 года рождения, державшегося двумя руками за дерево. Сотрудники экстренных служб развернули лестницу и помогли россиянину спуститься на землю. Оказалось, молодой человек забрался на березу, чтобы снять оттуда кошку.

«Спасатели также сняли с дерева и кошку, во избежание повторения спасательной операции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рязанские спасатели освободили трехлетнего ребенка с наручниками на шее.