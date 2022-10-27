В Северной Осетии мужчина выстрелил в односельчанина и случайно попал в своего сына

В Северной Осетии 45-летний житель села Заманкул обвиняется в покушении на убийство односельчанина и причинении смерти по неосторожности своему 15-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 18 апреля 2022 года на участке обвиняемого. К мужчине пришел сосед, и в ходе разговора между ними завязался конфликт. Тогда россиянин выстрелил в односельчанина из ружья, которое все это время находилось у него в руках.

Пуля прошла навылет и попала прямо в несовершеннолетнего сына обвиняемого. Мужчину с ранением брюшной полости доставили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Спасти подростка не удалось, в результате полученных ран он скончался на месте происшествия.

«Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области вынесли приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 69-летнего отца. Во время застолья мужчина припомнил отцу обиды из детства и жестоко избил его. От полученных травм он скончался на месте происшествия.