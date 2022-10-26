Коммерческий директор Собчак Суханов не признал вину в вымогательстве

Кирилл Суханов — коммерческий директор российской журналистки Ксении Собчак — не признал вину в вымогательстве, рассказал следователь в суде. Его цитирует РИА Новости.

Суханов — коммерческий директор медиа-холдинга «Oсторожно Media». Как уточнил следователь, обвиняемый вымогал сумму в 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале.

«Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в РФ не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал», — заявил следователь в обосновании ходатайства.

Накануне стало известно о задержании Суханова в рамках дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов посредством Telegram-каналов. Также был задержан бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), ему предъявлены обвинения.

Вскоре сообщалось об обысках в подмосковном доме Собчак в по делу в отношении Суханова.

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