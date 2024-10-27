В Петербурге 11 иностранцев не встали на воинский учет и лишились гражданства

В Санкт-Петербурге лишили гражданства России 11 иностранцев, которые отказались исполнять обязанности по постановке на воинский учет. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД РФ.

«Среди нарушителей, лишившихся ранее выданных паспортов, не только уроженцы ближнего зарубежья, но и дальних стран», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что после лишения гражданства иностранцам предстоит определиться со своим правовым статусом или покинуть территорию России.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.

16 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство лишило двоих не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства. Полицейские изъяли выданные мужчинам паспорта, документы признаны недействительными.

Ранее в Московской области выявили более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.