Российские бойцы ликвидировали артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на территории Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась на замаскированной позиции в лесополосе. Ее обнаружил оператор дрона-разведчика из группировки российских войск «Север».

«После анализа полученных данных было принято решение об уничтожении орудия противника. В результате нанесенного расчетом <...> БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») «Иноходец» ракетного удара САУ боевиков ВСУ была уничтожена», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что при выполнении боевой задачи солдаты ВС РФ ликвидировали и личный состав украинских войск.

22 октября в МО РФ сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Сумской области. Целями стали позиции украинских формирований в районе населенных пунктов Краснополье, Журавка, Покровка, Павловка и Катериновка.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.