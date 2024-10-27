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На Ставрополье при вынужденной посадке Ан-2 пострадали пилот и девушка

Командир самолета и девушка пострадали при вынужденной посадке самолета Ан-2

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали командир воздушного судна и девушка. Об этом сообщил ТАСС глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

«На борту было девять человек, пострадали двое. Это девушка и командир судна — мужчина», — сказал Бондаренко, отметив, что пилот ударился головой, но ходит самостоятельно.

По словам главы округа, по предварительной информации, самолет Ан-2 упал в результате потери мощности.

27 октября самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Отмечалось, что на борту находились пять человек. Следствие устанавливает обстоятельства жесткой посадки воздушного судна.

Вечером 26 октября вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее была названа возможная причина крушения Ан-2 на Ставрополье.

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