Число пострадавших при крушении Ан-2 на Ставрополье выросло до четырех

В результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребенок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте аварии работают 11 специалистов и пять единиц техники.

О крушении самолета сообщал Telegram-канал 112. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Mash, упавший Ан-2 принадлежит компании «Авиахим-Юг». Авторы утверждали, что предприятие выполняет перевозки воздушным пассажирским транспортом, которые осуществляются не по расписанию. В прошлом году выручка «Авиахим-Юг» составила 30 млн руб.

По информации Shot, самолет совершил аварийную посадку из-за потери мощности.

Ранее МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2 в Кировской области.