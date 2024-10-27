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Чемпион России заявил о сложном восстановлении после тяжелой болезни

Фигурист Семененко о выступлении в Магнитогорске: было сложно после болезни

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Евгений Семененко, который стал третьим на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, признался, что подготовка к старту была осложнена восстановлением после заболевания. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Прошел первый старт, в Магнитогорске уже второй раз, хоть и в прошлый удалось выиграть, сейчас чуть не повезло. Были трудности в подготовке, была лихорадка после соревнований в Санкт‑Петербурге, тяжело восстанавливался. Полторы недели было на подготовку, все равно показал достойный результат», — заявил Семененко.

За две программы фигурист, который занимается в группе у Алексея Мишина, набрал 274,97, что позволило ему выиграть бронзовую медаль. При этом после короткого проката Семененко располагался на пятой строчке турнирной таблицы. Выиграл этап Гран-при в Магнитогорске Марк Кондратюк, набравший по сумме двух программ 289,74 балла, на втором месте оказался Роман Савосин (275,55).

Семененко — двукратный чемпион России. Он выиграл золотые медали на двух последних национальных первенствах.

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