Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенник убедил пожилую москвичку завернуть деньги в газету и выбросить в окно

Уроженец Дагестана обманом заставил пожилую москвичку выбросить деньги в окно

close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Молодой человек обманул пенсионерку из Москвы и заставил ее выбросить деньги в окно. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, 72-летняя москвичка обратилась в полицию еще весной прошлого года. В марте ей позвонил незнакомец, представился как «участковый Никоноров» и сообщил, что он занимается ловлей мошенников и нуждается в помощи пенсионерки.

Следуя инструкциям афериста, женщина сняла со своего банковского счета 350 тыс. рублей. После этого ей велели завернуть деньги в газету и выбросить их в окно. Она так и сделала, но вскоре осознала, что стала жертвой мошенников.

Спустя полтора года полиция задержала злоумышленника. Им оказался 22-летний уроженец Дагестана, который проживает в Покрове.

Ранее мошенник убедил ребенка выпустить газ и щелкать зажигалкой, когда тот был один дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами