Мошенник убедил пожилую москвичку завернуть деньги в газету и выбросить в окно

Молодой человек обманул пенсионерку из Москвы и заставил ее выбросить деньги в окно. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, 72-летняя москвичка обратилась в полицию еще весной прошлого года. В марте ей позвонил незнакомец, представился как «участковый Никоноров» и сообщил, что он занимается ловлей мошенников и нуждается в помощи пенсионерки.

Следуя инструкциям афериста, женщина сняла со своего банковского счета 350 тыс. рублей. После этого ей велели завернуть деньги в газету и выбросить их в окно. Она так и сделала, но вскоре осознала, что стала жертвой мошенников.

Спустя полтора года полиция задержала злоумышленника. Им оказался 22-летний уроженец Дагестана, который проживает в Покрове.

Ранее мошенник убедил ребенка выпустить газ и щелкать зажигалкой, когда тот был один дома.