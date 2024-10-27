Lexus из свадебного кортежа попал в тяжелое ДТП в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана внедорожник Lexus GX из свадебного кортежа врезался в грузовик ЗИЛ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Авария произошла днем в воскресенье на 744-м километре федеральной трассы «Кавказ».

«48-летний житель Ботлихского района, управляя автомобилем Lexus GX460, двигаясь в составе свадебного кортежа, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с грузовиком ЗИЛ», — отмечается в сообщении.

В результате аварии одному из пассажиров Lexus, 33-летнему мужчине, выжить не удалось. Водитель внедорожника и две пассажирки — девушки 16 и 17 лет — госпитализированы с травмами.

На опубликованных фото с последствиями аварии видно, что грузовик был нагружен длинномерными стройматериалами. В результате удара у Lexus сильно повреждена передняя часть.

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