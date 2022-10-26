АТОР: средний срок рассмотрения заявления на получение шенгенской визы составляет 15 дней

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, какие изменения в выдаче шенгенских виз произошли с момента приостановки соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией и сколько сейчас требуется времени на получение виз. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Согласно данным АТОР, колоссальных изменений в процедуре выдачи шенгенских виз не произошло. Главным изменением стала невозможность получить срочную визу, также реже стали оформлять долгосрочные и многократные шенгены. При этом однократные и короткие мультивизы стали выдавать все чаще.

Теперь россияне должны обосновать цели своей поездки и подтвердить финансовые возможности — на это может потребоваться больше документов. Главной причиной отказа в выдаче визы в АТОР назвали недостаточную сумму на банковском счете. На сегодняшний день сумма визового сбора для взрослых составляет 80 евро, для детей — 40.

Несмотря на изменения правил получения виз, средний срок рассмотрения заявления на получения визы составляет 15 дней, готовую визу можно получить примерно через 2,5 недели. Срок оформления визы во Францию займет примерно 1,5 недели, визы в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию — 3 недели. Процедура может затянуться до 45 дней, однако, по данным российских туроператоров, таких ситуаций за последние полтора месяца еще не было.

Ранее стало известно, что страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян.