Россияне стали самыми массовыми туристами в Финляндии

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Michael Runkel/Global Look Press

Статистический центр республики Финляндия отмечает, что россияне стали самыми массовыми туристами в 2022 году, сообщает ТАСС.

По данным центра, в Финляндию приехали только около 50 тыс. российских туристов с того момента, как Финляндия запретила въезд гражданам России по туристическим визам.

Отмечается, что по сравнению с до-пандемийным 2019 годом это на 17% больше.

Решение кабмина Финляндии о закрытии границы для туристов из России вступило в силу 30 сентября. Если туристу откажут во въезде в страну, в его загранпаспорте будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Ранее депутат финского парламента Пяйви Рясянен, экс-глава МВД, обратилась к правительству с требованием закрыть консульство России на Аландских островах.

До этого число въезжающих в Финляндию россиян уменьшилось в семь раз после введения ограничений

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