Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора Суханова по статье о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале подтвердила сообщения о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова.

Журналистка уточнила, что его задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

«Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране», — подчеркнула Собчак.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на источник правоохранительных органах, писало, что Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. При этом правоохранитель не раскрыл, по какой статье возбуждено уголовно дело.

До этого Собчак заявила, что ее коммерческий директор с утра не выходит на связь, комментируя информацию в Telegram-канале Varlamov News о том, что Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября.