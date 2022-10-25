В Магаданской области осудят подростка, который украл деньги у своей бабушки

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В Магаданской области 16-летнего подростка обвиняют в краже денег у его бабушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии правоохранителей, молодой человек из поселка Сейчман несколько раз перевел деньги с банковского счета бабушки на свой и потратил их по собственному усмотрению. Общая сумма похищенных средств составляет 122 тыс. рублей.

«Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в США внук украл у бабушки деньги и раздал их одноклассникам. Таким образом пенсионерка лишилась больше $13 тысяч.

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