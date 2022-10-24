Королевская кобра по имени Гудини сбежала из Стокгольмского зоопарка

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TimVickers./Wikimedia Commons

Королевская кобра длиной 2,5 метра сбежала из новой клетки в террариуме «Аквариум» шведского столичного зоопарка «Скансен», сообщает РИА Новости.

Исчезновение змеи произошло еще 22 октября. Кобра уползла по потолочной арматуре. Сотрудники сразу включили пожарную сигнализацию и эвакуировали всех посетителей.

Кобра Сэр Вэс была привезена в зоопарк совсем недавно. После исчезновения ее уже переименовали в Гудини.

К настоящему монету змею так и не нашли, территория «Аквариума» остается закрытой для посетителей. Работники зоопарка определили и окружили зону, где может находиться змея. Согласно предположениям, здание «Аквариума» пресмыкающееся покинуть не могло, но специалисты переживают, что на воле кобру ждет холодная погода, непригодная для жизнедеятельности животного.

На сайте зоопарка висит объявление, что сам зоопарк и его магазины работают в обычном режиме. Администрация обещает сообщать о развитии ситуации.

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