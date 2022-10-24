Житель Кузбасса зарезал коллегу, недовольного его ранним уходом с работы

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В Кемеровской области 30-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в убийстве своего 61-летнего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в январе 2021 года на территории овощехранилища, которое охраняли россияне. Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что накануне обвиняемый покинул место работы в свою ночную смену. Разозлившись из-за претензий коллеги, россиянин дождался, пока мужчина уснет, и ударил его ножом в грудь. После этого обвиняемый попросил знакомых вызвать полицию и скорую.

«Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что дальнобойщик зарезал коллегу из-за громкой музыки в машине.

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