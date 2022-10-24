Эксперты рассказали, почему важно регулировать деятельность IT-компаний

Законодательное регулирование бигтеха – сейчас один из самых актуальных вопросов, считает руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

По его словам, в последние 5 лет эта тема особо активно обсуждается, и Глобальный цифровой договор, который планируют согласовать на Саммите будущего в сентябре 2023 года, может помочь в регулировании бигтеха

Он также отметил, что Россия не отстает от мировых тенденций, а в некоторых аспектах и вовсе отличается более оперативным реагированием в ответ на возникающие вызовы.

«Российские законодатели быстро реагирует на возникающие вызовы и осознают практическую необходимость регулирования бигтеха, в том числе и для обеспечения безопасности государства и пользователей,» — сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что в текущих реалиях регулирование деятельности IT-компаний на международном уровне сложно осуществить.

«В идеале бигтех нужно регулировать наднациональным, международным уровнем законодательства. Например, на площадке Организации Объединенных Наций. Но с учетом противоречий, которые сегодня объективно есть, я сомневаюсь в эффективности международного регулирования. Есть определенные наработки ООН, и на бумаге все красиво, но в реальности сегодня я сомневаюсь, что на этом уровне возможно регулирование бигтеха, поскольку он стал мощным оружием и инструментом информационных войн,» — сказал он

По его словам, на примере той информационной войны, которая развязана против России, где американские платформы выступают важным звеном атаки, видно, что регулирование бигтеха на международном уровне невозможно.

«Отличным примером регулирования бигтеха в России был закон «о приземлении иностранных платформ в России», с помощью которого мы уравнивали права американских, китайских и российских платформ. Этот закон в целом был позитивно встречен и иностранными компаниями, и российскими. В целом это позитивный кейс о том, как можно на национальном уровне заставить транснациональные платформы соблюдать и уважать местное законодательство», — заключил Горелкин.