Под Воронежем 11-летний мальчик несколько дней жил в квартире с телом матери

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Воронежской области 11-летний мальчик на протяжении нескольких дней жил в доме с телом умершей матери. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на соседей семьи.

Инцидент произошел 12 октября 2022 года в селе Народное. В правоохранительные органы обратились школьные учителя — мальчик несколько дней не посещал школу, а его мать не предупредила о причине его отсутствия.

По прибытии в квартиру к семье сотрудники полиции нашли там ребенка, а в соседней комнате лежало тело женщины.

«По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Труп отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас судьбой мальчика занимаются органы опеки», – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили пьяного 49-летнего местного жителя и тело его приятеля. Соседи мужчины пожаловались на запах, который шел из его жилища. По прибытии сотрудники полиции нашли тело с огнестрельным ранением в глаз. По предварительным данным, погибший пролежал в квартире около 10 дней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть