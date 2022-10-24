Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в понедельник

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве и области в понедельник, 24 октября, передает «Москва 24».

Температура воздуха в столице достигнет 6–8 градусов, а по области – 5–10 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в столице ожидается резкое похолодание, напоминает сайт «Аргументы и факты». Днем температура воздуха не будет превышать 5 градусов, а ночью возможны заморозки. Температура будет от 0 до -5 градусов.

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