На Сахалине корзина автокрана рухнула на землю вместе с двумя рабочими

В Углегорске двое мужчин пострадали в результате обрушения монтажной корзины автокрана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Сахалинской области.

Инцидент произошел 17 октября 2022 года во время выполнения монтажных работ на высоковольтной линии электропередач около подстанции «Майская». В ходе проведения работ монтажная корзина рухнула вместе со стоящими внутри нее рабочими. В результате случившегося мужчины получили серьезные травмы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». В настоящий момент расследование продолжается.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за исправность автотехники и соблюдение требований безопасности при производстве высотных работ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на стройке в Москве в результате падения с высоты погиб рабочий.