Адвокат Винника Бело попросил патриарха Кирилла помочь вернуть его подзащитного из США в РФ

Французский адвокат гражданина России Александра Винника, который в данный момент находится в тюрьме в США, Фредерик Бело рассказал ТАСС, что направил письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в возвращении его подзащитного на родину.

Юрист отметил, что дело Винника для Соединенных Штатов является политическим разбирательством. Бело подчеркнул, что в США Винника могут посадить в тюрьму на срок более 50 лет.

«Единственное, что может спасти Александра, — это его обмен в числе других россиян на американских граждан, находящихся в заключении в РФ, таких как Бриттни Грайнер, Пол Уилан и других», — считает он.

Бело отметил, что осужденный россиянин находится в курсе того, что в данный момент на государственном уровне ведутся переговоры об обмене заключенными.

«Александр Винник обращается к Вашему Святейшеству как к защитнику православной веры и всех православных христиан и просит возвысить Ваш голос в поддержку его прошения о возвращении на родину», — говорится в письме юриста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы проводимых переговорах по обмену заключенными между российской и американской сторонами.

Александр Винник является российским компьютерным экспертом. С 2011 по 2017 год работал на российской криптовалютной бирже BTC-e. Был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.