Эндокринолог предупредила о зависимости от популярного лекарства

Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, что корвалол может вызывать серьезную зависимость из-за содержания фенобарбитала, который накапливается в организме. Об этом сообщает URA.RU.

«Корвалол может вызывать зависимость из-за накопления фенобарбитала в организме. Также организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и необходимо повышать дозировку, чтобы почувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый «синдром отмены»», — рассказала Зяблова.

Она подчеркнула, что лекарство не следует принимать водителям автомобилей из-за того, что компоненты корвалола вызывают расслабление, снижение координации и скорости реакций. В экстренной ситуации человек может не успеть отреагировать, утверждает эндокринолог.

Ранее врач, психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, что в аптеках продается множество лекарств вроде Терафлю или Колдрекса для снятия симптомов ОРВИ, но после их применения водители могут лишиться прав.