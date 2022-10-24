Губернатор Кобзев: один из пилотов упавшего Су-30 был заслуженным летчиком-испытателем

Один из пилотов самолета Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске, был заслуженным летчиком-испытателем РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он посетил семьи погибших после авиакатастрофы. Об этом информирует ТАСС.

Глава региона добавил, что второй пилот был летчиком-испытателем третьего класса.

Днем 23 октября самолет Су-30 упал в жилом секторе Иркутска в ходе испытательного полета. В результате погибли два пилота самолета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

В районе крушения ввели режим ЧС.