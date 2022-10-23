Агент Рушди сообщил, что у писателя не видит глаз и не работает рука после покушения

Литературный агент британского писателя Салмана Рушди Эндрю Уайли заявил El Pais, что писатель после нападения на него в Нью-Йорке ослеп на один глаз и может работать только одной рукой из-за нанесенных ему ножом ранений.

«(Его раны. — «Газета.Ru») были глубокими, но он потерял зрение одного глаза <...>. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке», — сказал он.

По словам Уайли, Рушди нанесли еще примерно 15 ран в груди и туловище, а также три «серьезных» ранения в шею.

Ранее в МИД Ирана заявили, что в покушении на Рушди виноваты его сторонники и он сам.

Вечером 12 августа неизвестный напал на лауреата Букеровской премии Рушди перед его лекцией в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Рушди пришлось госпитализировать.

Салман Рушди находится под угрозой смерти из-за фетвы (религиозного предписания) со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни — за написанную им книгу «Сатанинские стихи», в которой многие мусульмане видят оскорбление пророка Мухаммеда.