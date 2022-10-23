На набережной в Ленобласти заметили черного плавающего кабана

Местные жители увидели на набережной в Выборге плавающего кабана черного цвета, сообщает Комитет по животному миру Ленинградской области в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Черная самка кабана приплыла к набережной Выборга. Она пыталась выйти на берег, но не смогла.

Местные жители сообщили о находке специалистам, которые оперативно приехали и спасли животное. Они отвезли черную самку кабана в лес и отпустили.

У животного не было видимых повреждений. Оно быстро скрылось среди деревьев.

Ранее в Германии стадо домашних коров усыновило дикого кабанчика. Нового жильца заметил фермер. Он отмечает, что поросенок уже полностью интегрирован в стадо.