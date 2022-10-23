СБУ подтвердила задержание главы завода «Мотор Сич» Богуслаева по подозрению в работе на РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что задержанные подозреваются в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и «пособничестве государству-агрессору» (ст. 111-2 УК).

Утверждается, что задержание прошло в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации». В СБУ считают, что чиновники действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех», наладив контакты поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию через страны Ближнего Востока и Азии. Эту продукцию якобы использовали в РФ для производства вертолетов, применяемых в ходе спецоперации на Украине, заявили в СБУ.

Днем ранее украинские СМИ сообщили о задержании Богуслаева по подозрению в госизмене. Ему грозит тюремный срок до 15 лет.