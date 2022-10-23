Ученый Зверев уверен, что лихорадку Эбола очень быстро локализуют в случае завоза в РФ

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев в разговоре с ТАСС высказал мнение, что в случае завоза лихорадки Эбола в Россию специалисты очень быстро локализуют заболевание.

«Это не очень страшно, потому что, если такой случай [завоза] будет, он будет очень быстро локализован», — ответил он на вопрос о вероятности завоза лихорадки Эбола в РФ.

Он добавил, что никакой эпидемии или серьезной вспышки в стране не будет. При этом специалист уточнил, что некоторые могут приехать уже зараженными и заболеть уже здесь.

20 октября власти Уганды заявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны. Позже Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что врачи выявили еще 11 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола.

Ранее Зверев заявил, что у вируса SARS-CoV-2 снижается вирулентность.

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