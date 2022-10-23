Адвокат Чупраков объяснил, кому доступно протезирование зубов и брекеты по ОМС

Многие думают, что по ОМС можно только поставить пломбу или удалить зуб. Адвокат и член Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Кировской области Владимир Чупраков рассказал «Газете.Ru», какие услуги, помимо базовых, доступны по полису ОМС.

По словам эксперт, записавшись на прием к стоматологу, пациент-владелец полиса ОМС действительно может рассчитывать на базовые услуги: осмотр и диагностику, лечение кариеса, пульпита, гингивита, периодонтита, бесплатную анестезию отечественного производства, шинирование зубов.

«Бесплатно по ОМС предоставят и некоторые хирургические услуги: удаление зубов, включая сложное удаление зубов мудрости, вскрытие, дренирование гнойников, удаление доброкачественных новообразований. Также по полису можно пройти ряд физиопроцедур», – констатирует адвокат.

И добавляет, что полис ОМС покрывает лечение по жизненным показаниям. Именно поэтому не удастся поставить, к примеру, брекеты бесплатно за счет Фонда обязательного медицинского страхования. При этом существуют квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, а типы операций по квоте устанавливаются ежегодно.

«Так, если соответствующий тип помощи будет включен в квоту, пациент сможет за счет Фонда ОМС исправить челюсть и прикус. Уточню, что для получения квоты необходимо получить направление врачебной комиссии и подать документы в Министерство здравоохранения в своем городе», – сообщил Чупраков.

Кроме того, по полису ОМС предусматривается бесплатное протезирование зубов, но не для всех категорий граждан. В соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи», бесплатно помощь оказывают: участникам войны, героям Советского Союза, жертвам репрессий, ветеранам труда.

Следующими на бесплатные услуги по протезированию могут претендовать: инвалиды 1 и 2 групп, льготники, которые состояли в очереди на льготное протезирование, инвалиды аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры после работы в государственных органах и силовых структурах, пенсионеры по старости с предоставлением справки об отсутствии дополнительного дохода.

«С учетом количества квот, преимущества всегда имеют граждане из первого федерального списка. В каждом отдельном регионе могут быть утверждены дополнительные льготы», – заключает эксперт.

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