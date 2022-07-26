В Тверской области подросток получил травму при очистке станка от опилок

В Тверской области организована проверка по факту травмы на производстве у несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 25 июля. Подросток трудился в деревообрабатывающем цехе предприятия города Удомли, заключив с ним гражданско-правовой договор. Когда он очищал станок от опилок, получил повреждения.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося. Процессуальное решение будет принято позднее.

Ранее сообщалось, что в Чехове 5-летний мальчик попал под газонокосилку. По предварительным данным, мальчик споткнулся и упал под инвентарь во время того, как его старший брат косил траву. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.