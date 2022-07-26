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Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка

Диетолог Гинзбург: сладкий лимонад провоцирует рак и возрастные болезни

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unsplash.com

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище. Диетолог утверждает, что жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься.

Гинзбург отметил, что организм не может справляться с подобными «аварийными» повышениями уровня сахара. Так у человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков — гликирование.

Он добавил, что употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку.

Ранее Гинзбург рассказал «Газете.Ru», что любой домашний лимонад может не только утолить жажду, но и оказывает положительный эффект на организм. Прохладительные напитки могут расширять сосуды, снижать уровень тревожности или наоборот, тонизировать.

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