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В Финляндии раскрыли количество заявлений на визы от россиян

Представитель МИД Финляндии Лиукконен: ежедневно россияне подают тысячу заявлений на визу

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Global Look Press

Заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен рассказала, что Финляндия ежедневно получает около тысячи заявлений на визы от российских граждан, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на финское издание Helsingin Sanomat.

МИД Финляндии отмечает, в мае около 9,8 тыс. россиян подали заявления на предоставление финской визы, в июне — около 12,3 тыс., а к 24 июля — около 15,6 тыс. Отмечается, что после отмены РФ коронавирусных ограничений количество заявок на визу резко увеличилось.

«Визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений», — сообщила Лиукконен.

Она также рассказала, что количество заявок начало расти уже в октябре 2021 года.

«Мы решили действовать на опережение и начали продлевать просроченные двухлетние многократные визы в Финляндию, чтобы избежать самых серьезных задержек после отмены ограничений», — отметила представитель финского МИД.

Ранее крупные парламентские партии в Финляндии выступили за отмену туристических виз для российских граждан.

В то же время украинские власти призвали страны Евросоюза не давать визы россиянам, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине.

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