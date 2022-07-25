Главу РСА Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить спецоперацию

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс сообщил РБК, что его не пустили в Латвию, когда он отказался подписать документ, осуждающий российские власти за спецоперацию на Украине.

«Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документа, осуждающего российские власти, а за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии», — приводит его слова телеканал.

Юргенс отметил, что инцидент произошел в прошлую пятницу, 22 июля, на границе между Белоруссией и Латвией, в пограничном пункте «Урбаны — Силене».

«Я не подписал документ, потому что не буду ничего подписывать против своей страны. Российские дипломаты в Риге направили латвийским властям ноту протеста, пока ждем от них ответ», — добавил он.

Отмечается, что Юргенс — председатель Наблюдательного совета «Балтийского форума». Кроме того, он возглавляет правление Института современного развития, который сотрудничает с этой площадкой.

Ранее сообщалось, что латвийский хоккеист Микс Индрашис подписал контракт со «Спартаком», но из-за негативной реакции в Латвии отказался от перехода. В случае переезда в Россию игроку грозило отлучение от сборной Латвии.