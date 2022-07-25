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В Югре ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами на почти 3,5 тыс. га

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Depositphotos

Режим чрезвычайной ситуации введен в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе с пятницы, 22 июля, из-за пожаров. В регионе горит около 3,5 тыс. га леса. Об этом сообщает МЧС региона.

«На территории Березовского и Советского районов действует особый противопожарный режим», — говорится в сообщении ведомства.

По его информации в период с 18 по 24 июля в округе были ликвидированы 38 пожаров.

Пожары были зарегистрированы на территории Березовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Отмечается, что по состоянию на 9.00 25 июля специалисты тушат 23 действующих природных пожара, на площади около 3,5 тыс. га. Девять из них локализованы на площади 1560 га.

Объектами возгораний в основном стали строения, среди которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства. Один человек получил травмы.

«Основная причина пожаров — нарушение правил пожарной безопасности», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России выросла за сутки более чем на 10%.

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