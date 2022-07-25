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ФСБ: разведка Украины обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета

Украинская военная разведка предлагала до $2 млн за угнанный самолет ВКС России. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА «Новости».

ФСБ опубликовала фрагмент телефонного разговора сотрудника украинской разведки с российским летчиком, на котором сотрудник ГУР МО Украины говорит, что их целью является самолет и они готовы за него заплатить.

«Вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион [долларов]. Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», — сказал украинский разведчик.

Помимо этого, российская спецслужба показала переписку украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах. Из нее следует, что летчику за угон самолета предлагался аванс в размере $4 тыс., которые бы ему передал курьер. На видео также показан момент передачи денег, задержанный курьер и изъятые деньги.

Как установила ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

25 июля ФСБ РФ сообщила, что вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, курируемую спецслужбами НАТО, по угону боевых самолетов ВКС России.

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