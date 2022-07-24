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В Боснии и Герцеговине во время крушения самолета погибли два гражданина Австрии

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В Боснии и Герцеговине произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на пресс-службу полиции кантона Сараево.

Инцидент произошел днем 23 июля 2022 года на Нишичком плато. Сообщается, что на борту воздушного судна, вылетевшего из Венгрии, находились два гражданина Австрии.

«На место происшествия были направлены сотрудники полиции Департамента полиции кантона Сараево и бригада скорой медицинской помощи, где врач констатировал смерть двух человек», — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел кантона Сараево.

В настоящий момент прокуратура страны организовала расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что СК выехал на место крушения легкомоторного самолета в Тверской области.

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