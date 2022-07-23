Полиция задержала одного из напавших на подростка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали одного из напавших на 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что полицейские задержали одного из трех молодых людей, подозреваемых в нападении на подростка. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее компания пьяных мужчин избила 14-летнего подростка, а видеозапись издевательств выложила в сеть. Как рассказала «Газете.Ru» педагог из школы, где раньше обучались напавшие на мальчика мужчины, Ирина [имя изменено — «Газета.Ru»], они запомнились учителям «постоянными пьянками» и спорами. Ирина добавила, что социальный педагог на протяжении школьных лет работал с парнями, однако это «не принесло результатов». По ее словам, их боялись не только дети, но и учителя.

Видеозапись издевательств над 14-летним подростком была ранее опубликована в Telegram-канале Baza.