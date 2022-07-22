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Семья из Красноярска получила химическое отравление на отдыхе в Турции

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Depositphotos

Семейная пара из Красноярска пожаловалась порталу NGS24.ru на отравление во время отдыха в турецкой Анталье.

Отпуск у красноярцев начался 5 июня. В самом начале отпуска пятилетней дочери пары стало плохо. Девочку начало тошнить, и медсестра из отельного медпункта направила их в городской госпиталь.

«Нам сказали, чтобы мы оставили дочку и уехали. Мы отказались, сказали, что ребенку пять лет, мы никуда не уедем. После этого нас стали выпихивать из палаты, чтобы мы не наблюдали, что они там делают. Но мы, можно сказать, вломились в помещение и держали ребенка за руку. Из-за этого нам начали угрожать полицией. Мы смогли договориться, что доплатим $30 и будем находиться с ребенком. Они вроде бы согласились», — рассказала женщина.

Тем временем мать возмутило и то, что медсестра без перчаток, не обработав руки, взяла иглу и начала искать вену на руке ребенка. После этого они забрали девочку из медучреждения, по пути купили таблетки и самостоятельно улучшили самочувствие дочери.

На следующий день стало плохо и самим взрослым. Они проснулись из-за тошноты и плохого самочувствия. «Нас обоих рвало. По очереди падали в обмороки. Никогда такого в жизни не было, чувствовали себя отвратительно. Пот пах ацетоном. Мы звонили в медпункт, там трубку не взяли», — подчеркнула женщина.

Вернувшись домой супруги обратились к российским врачам. После анализов им диагностировали химическое отравление. Сейчас они с мужем лечат печень и почки, восстанавливают кишечник.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО воспитанников детского сада накормили опасным мясом.

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